Festival Partout la poésie, Quartier Nantes Sud, Nantes

Festival Partout la poésie 18 mars – 18 avril Quartier Nantes Sud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T09:00:00+01:00 – 2026-03-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

9e édition festival où tout le monde est poète, organisé par l’association L’Annexe !

Partout la Poésie, c’est un festival où tout le monde pratique la poésie, sans dieu ni maître poétique qui viendrait nous dire ce qu’elle est, mais avec les habitants et habitantes, les passants et passantes, les visiteurs et visiteuses, les gens avec ou sans travail, les jeunes, les vieux, tout le monde, toutes et tous poètes !

Programmation à venir

Quartier Nantes Sud 44200 Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un mois entier de poésie pour et surtout par TOUTES et TOUS, dans tous les quartiers de Nantes Sud. nantes nantes métropole

© Quentin Petiteau