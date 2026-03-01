FESTIVAL PASSA-PÒRTS BAL TRADITIONNEL

Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Rejoignez nous pour ce moment convivial !

Le Conservatoire intercommunal Guy Lafitte vous invite sur la place de la Collégiale à son bal de musiques traditionnelles et de la Renaissance, animé par les classes des professeurs et les chorales du Conservatoire et par les ateliers trad’ de Wilfried Abo et Yann Espouy. Que vous soyez danseur confirmé, simple curieux ou amateur d’ambiance festive, rejoignez-nous autour de mazurkas, bourrées, branles et autres rondeaux entà dançar e amusà’s ! .

Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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Join us for this convivial moment!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS BAL TRADITIONNEL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE