FESTIVAL PASSA-PÒRTS CANTADA, REPAS GASCON, BAL SALLE DES FÊTES Valentine

FESTIVAL PASSA-PÒRTS CANTADA, REPAS GASCON, BAL

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour clôturer en beauté cette 21ème édition du festival occitan !

Pour animer le grand bal

LA MAROUETTE

Entre reprises et compositions, le groupe composé de quatre musiciens polyvalents entend partager les musiques traditionnelles occitanes et d’ailleurs, avec un son moderne et une pratique dégenrée de la danse. Les envolées du violon s’associent à la présence de l’accordéon, aux timbres du bouzouki et de la mandole, aux rythmes chaloupés des percussions et à la puissance de la trompette, le tout accompagnant parfois des polyphonies à deux, trois ou quatre voix.

ÇUBRANA

Formé par Victor Dreyfus (violon) et Mickaël Vidal (chant, accordéon), ce duo roots qui sans détour se délecte de retrouver dans les airs traditionnels à danser d’Occitanie leur simplicité et leur groove intrinsèque. Le répertoire, trouvant son barycentre en Quercy se fait cadencer furieusement. Adieu les arrangements bon chic bon genre, adieu les mille et uns détours, bonjour la fête et le bal. Vous voilà ainsi balancés dans un bal engagé aux rythmiques effrénées et aux modes majeurs réjouissants. Les airs s’enchaînent et se déchaînent sur la piste emportant vos pieds sur leur passage. De quoi faire danser allègrement des êtres à l’envie pressante de remuer leur corps. 12 .

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The 21st edition of the Occitan festival closes on a high note!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS CANTADA, REPAS GASCON, BAL Valentine a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE