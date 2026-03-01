FESTIVAL PASSA-PÒRTS CINÉ-RENCONTRE SUR L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE EN COMMINGES ET COUSERANS CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

FESTIVAL PASSA-PÒRTS CINÉ-RENCONTRE SUR L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE EN COMMINGES ET COUSERANS

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Une nouvelle soirée ciné-rencontre au cinéma !

En Comminges et Couserans, la polyculture vivrière, caractéristique de l’économie montagnarde, a progressivement disparu, avec une accélération évidente durant la 2e moitié du XXe siècle, au profit d’une quasi-monoculture d’élevage et d’une mise en herbe de la montagne, dans un contexte où celle-ci se vidait de ses habitants. Retour sur cette évolution avec la projection de témoignages recueillis par Mathieu Fauré et Marco Farré auprès des Commingeois et du court-métrage Résistance à la modernisation agricole en Couserans, réalisé par les élèves de spécialité SES et de l’option Occitan du lycée de Saint-Girons. En occitan et en français. 7 .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new ciné-rencontre evening at the cinema!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS CINÉ-RENCONTRE SUR L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE EN COMMINGES ET COUSERANS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE