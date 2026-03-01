FESTIVAL PASSA-PÒRTS CONCERT DU TRIO INDIGÒ MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens

FESTIVAL PASSA-PÒRTS CONCERT DU TRIO INDIGÒ

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Pour cette nouvelle édition du festival occitan, venez profiter de ce concert polyphonique !

Le trio Indigò est un groupe vocal féminin né entre Comminges et Couserans, composé de Marie Abo Pattarone, de Céline Lehl et de Manon Pujol. Aux couleurs contemporaines de la musique occitane, leurs trois voix s’entrelacent, s’unissent, se répondent dans un voyage polyphonique, quelque part entre Terres et Mères. Issu du sol pyrénéen, ce trio d’union vibre aussi aux tonalités chamarrées d’autres langues, d’autres cultures… Indigò fait ainsi résonner la diversité de notre monde. Avec générosité et émotion.

Réservation obligatoire. .

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For this new edition of the Occitan festival, come and enjoy this polyphonic concert!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS CONCERT DU TRIO INDIGÒ Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE