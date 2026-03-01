FESTIVAL PASSA-PÒRTS LECTURES, ÉCHANGES ET DICTÉE EN OCCITAN CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

FESTIVAL PASSA-PÒRTS LECTURES, ÉCHANGES ET DICTÉE EN OCCITAN

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez rencontrer, discuter et échanger avec Xavi Gutiérez et Jean-Paul Ferré pour cette nouvelle édition du festival occitan, et replongez en enfance en vous mettant au défi d’une dictée !

Rencontre avec deux auteurs, Xavi Gutiérez, poète aranais dont les textes sont régulièrement primés dans les concours littéraires, et Jean-Paul Ferré, à la fois commingeois et couserannais, qui vient de publier un recueil de nouvelles bilingues aux éditions Reclams, Deman passat. Quel est leur parcours ? Pourquoi ont-ils choisi d’écrire en occitan ? Quels sont leurs thèmes de prédilection ? Nous aurons l’occasion d’échanger avec eux et de lire avec eux quelques extraits de leurs textes.

Inscription obligatoire pour la dictée. .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and meet, discuss and exchange ideas with Xavi Gutiérez and Jean-Paul Ferré for this latest edition of the Occitan festival, and plunge back into childhood with a dictation challenge!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS LECTURES, ÉCHANGES ET DICTÉE EN OCCITAN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE