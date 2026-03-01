FESTIVAL PASSA-PÒRTS REMISE DES PRIX DU CONCOURS EURÒC’VISION EN GASCONHA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens

FESTIVAL PASSA-PÒRTS REMISE DES PRIX DU CONCOURS EURÒC’VISION EN GASCONHA

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez assistez à cette remise de prix !

À l’initiative de l’association Nosauts de Bigòrra, il a été imaginé de mettre en œuvre un concours d’expression orale en partenariat avec les associations Eth Ostau Comengés, Ràdio País et Numériculture Gascogne. Cette action entre dans le cadre du projet Tramontana IV, co-financé par le programme Europe Creative.

• Prix Textes clamés, contes et poésie

• Prix Porteurs de langues

La cérémonie sera animée par le duo DBRB, formé par Benjamin Bouyssou et Clément Rousse, qui interpréteront des chants et des musiques traditionnels des Pyrénées gasconnes.

Réservation obligatoire. .

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS REMISE DES PRIX DU CONCOURS EURÒC’VISION EN GASCONHA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE