FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGE DE MUSIQUE SALLE DES FÊTES Valentine

FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGE DE MUSIQUE

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 13:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Vous avez déjà de l’expérience en accordéon diatonique et cherchez à vous perfectionner ? Ce stage est fait pour vous !

Musicienne, chanteuse et conteuse, Pascale Respaud est originaire du Séronais. Elle a commencé à jouer de l’accordéon diatonique après avoir rencontré Joan de Nadau et elle est à l’origine du groupe Revelhet. Vous travaillerez sur le jeu d’oreille , avec tournes d’accords main gauche, mélodies simples, poussé-tiré sur des airs de bourrées d’Ariège et scottish ou rondeau, inspirés du jeu de Léa Sempé (accordéoniste de Samatan des années 1970). Nous verrons les accords possibles à la main droite (en liaison avec la main gauche) pour accompagner un autre instrument ou la voix et NE PAS jouer la mélodie, avec des exemples de différentes rythmiques. Vous étudierez quatre morceaux composés par Pascale Brosenac (valse), Fòc (scottish), La clé du paradis (mazurka) et La Pujada (polka), avec tablatures diato. 15 .

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Do you already have diatonic accordion experience and want to improve your skills? This workshop is for you!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGE DE MUSIQUE Valentine a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE