FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGES DE CHANTS OCCITANS SALLE DES FÊTES Valentine

FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGES DE CHANTS OCCITANS

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez participer à ce stage de chant polyphonique qui vous est proposé par Marie Abo Pattarone !

Marie Abo Pattarone étudie la musique traditionnelle au conservatoire Henri Duparc de Tarbes. À l’origine de la création de différents groupes vocaux (Es Airetères, Indigò, Salamandra et Carduelis), elle est également engagée dans la transmission pour faire découvrir le plaisir du chant collectif et valoriser ce patrimoine immatériel. Les chants de circonstances méconnus et oubliés seront au cœur de cet atelier, avec des mélodies collectées en Comminges, Val d’Aran et Couserans. 25 .

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join Marie Abo Pattarone for this polyphonic singing workshop!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGES DE CHANTS OCCITANS Valentine a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE