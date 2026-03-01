FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGES DE DANSE SALLE DES FÊTES Valentine

FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGES DE DANSE

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rejoignez nous pour découvrir ou vous perfectionner en Danses du Quercy avec Mickaël Vidal !

Cet atelier de bourrée à trois temps sera l’occasion d’affiner des notions essentielles de la danse emblématique des territoires du Massif Central. Le mouvement dansé qui englobe aussi bien la démarche, la posture que la prise d’espace sera abordé en détail. Les différentes formes de bourrées à deux, à quatre ou en grand groupe nous aideront à cadrer le langage corporel dans des directions de la plus collective à la plus individuelle. Enfin, nous nous attaquerons à des éléments stylistiques précis comme les frappés afin de rendre le tout encore davantage savoureux. 15 .

SALLE DES FÊTES Place de l’Angla Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Join us to discover or perfect your Quercy Dances with Mickaël Vidal!

L’événement FESTIVAL PASSA-PÒRTS STAGES DE DANSE Valentine a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE