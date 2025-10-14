Festival Pastoralisme et Grands Espaces 2025 Cinéma Le Club, Grenoble Grenoble

Festival Pastoralisme et Grands Espaces 2025 Cinéma Le Club, Grenoble Grenoble mardi 14 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T11:00:00 – 2025-10-14T17:30:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T17:30:00

La 20ème édition du Festival Pastoralismes et Grands Espaces est organisée par la Fédération des alpages de l’Isère en partenariat avec l’association O.T.T.E.u.R. Ce festival propose de mettre en lumière les activités pastorales et tout particulièrement l’engagement des éleveurs.euses et bergers.ères qui les font vivre, à travers une sélection de films, des expositions et différentes animations et rencontres.

Si les activités pastorales sont très présentes tout autour de nous, elles sont pourtant encore assez méconnues, dans une société de plus en plus urbaine et éloignée du monde agricole et rural. Le Festival Pastoralismes et Grands Espaces se veut ainsi proposer un espace de rencontres et d’échanges original pour faire connaître les activités pastorales auprès du plus grand nombre, se réapproprier ensemble ce qui fait leur richesse et leur diversité, et comprendre en quoi elles sont essentielles au présent et à l’avenir de nos sociétés.

Le choix d’implanter le festival en plein centre-ville de Grenoble, à partir de 2017, avait pour objectif d’amener le pastoralisme au cœur de la ville et ainsi de pouvoir aborder avec des publics urbains les enjeux liés au développement des activités de loisirs et de plein air sur les alpages autour de Grenoble. Le multi usage sur ces espaces peut en effet être source d’incompréhensions voire de tensions. Il nous semble essentiel d’ouvrir des espaces d’expression et d’échange pour que les points de vue puissent se confronter, et peut-être ainsi mieux se comprendre. La période de la mi-octobre correspond quant à elle à la fin de la saison d’alpage, au moment où éleveurs et bergers redescendent leurs troupeaux. C’est ainsi une manière d’inscrire l’événement dans la temporalité des rythmes liés aux pratiques pastorales, mais aussi de s’assurer de la présence des bergers et des éleveurs afin que ces derniers aient leur entière place au sein de l’événement, et puissent participer aux projections, aux rencontres et aux débats.

Le Festival propose entre autres :

– Des projections de tous horizons, de tous pays, pour parler de l’alpage et des activités pastorales dans toute leur diversité… Les films en compétition doivent évoquer et faire vivre le thème central du pastoralisme, au travers de 4 accroches essentielles : la Terre, la vie des Hommes et des Femmes qui sont impliqué.e.s dans les activités pastorales (éleveur.euse.s, pasteur.e.s, berger.ère.s et leurs familles), leurs troupeaux dans les grands espaces des cinq continents. Les films présentés peuvent être des documentaires, des fictions ou des films d’animation ; en courts ou longs-métrages. Un jury pluriel et interdisciplinaire (culture, agricole, art, journalisme, territoire…) est présent en salle pendant les projections.

– Des débats et des rencontres pour échanger sur les enjeux qui traversent ces activités aujourd’hui. Le festival est l’occasion de faire se créer de nouveaux ponts entre mondes urbains et ruraux et de permettre l’émergence de nouveaux espaces de dialogues à travers des rencontres professionnelles, thématiques, des stands et des animations. Parmi ces stands et animations, peuvent être retrouvées : démonstrations de tonte, vente de viandes d’alpage, ateliers créatifs, stand pédagogique, etc. Mais aussi de nouvelles activités pour apprendre à se comporter face à un chien de protection ou face à un troupeau. « Dialogue avec un troupeau » est le meilleur moyen de sensibiliser le public et favoriser le partage de la montagne.

– Des expositions multiples et variées implantées dans différents lieux de Grenoble et de l’Isère. Au travers de propositions artistiques variées sur le pastoralisme, le festival veut apporter de nouveaux regards sur l’agriculture d’aujourd’hui et mettre en lumière de manière sensible les vies et les trajectoires des éleveur.euse.s et des berger.ère.s qui font vivre ces activités à travers le monde. C’est une occasion unique de croiser le monde de l’agriculture et de l’art.

– Une mise en valeur et une promotion des produits d’alpages Isérois et alpins . Au gré des buffets et des dégustations, et grâce à l’investissement des bars et des restaurants partenaires qui jouent le jeu du « local et pastoral », cet événement se veut résolument être un temps de gourmandise et de convivialité mettant à l’honneur de bons produits, porteurs d’une histoire et d’une éthique de production. C’est notamment par exemple la viande d’agneau d’alpage de l’Isère qui est mise en valeur pendant le festival, notamment cette année avec un stand de burgers d’agneau fait maison. La valorisation de cette viande est le fruit de la collaboration de plusieurs éleveurs isérois regroupés au sein de l’Association « Viandes Agropastorales ».

Cinéma Le Club, Grenoble Rue du Phalanstère 9 B, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

© Otteur, FAI