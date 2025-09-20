Festival « Patrimoine » Église Saint-Pierre Bonneuil-Matours

Festival « Patrimoine » Église Saint-Pierre Bonneuil-Matours samedi 20 septembre 2025.

Festival « Patrimoine » Samedi 20 septembre, 18h00 Église Saint-Pierre Vienne

Entrée gratuite, buffet itinérant sur demande (payant)

Renseignements : ciedespuys@hotmail.fr

Rdv au port, emplacement de l’ancienne guinguette de Bonneuil-Matours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Visite en fantaisie au travers d’un parcours théâtral, musical, marionettique et culinaire dans le patrimoine architectural et l’histoire de la ville.

Église Saint-Pierre 34 Rue du Huit Mai, 86210 Bonneuil-Matours, France Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine Église mentionnée dès le Xe siècle, prieuré jusqu’à la Révolution. Du XIIe siècle subsistent la travée du clocher et le choeur terminé par une abside demi-circulaire. Choeur et abside sont voûtés en berceau et cul de four, et décorés de grandes et petites arcatures divisées en motifs de trois, la centrale ajourée servant de baie. Le clocher repose sur une coupole octogonale avec trompillons. Il est porté par quatre piliers dont les colonnes sont surmontées de grands chapiteaux ornés. La nef est une reconstruction de 1845.

Visite en fantaisie au travers d’un parcours théâtral, musical, marionettique et culinaire dans le patrimoine architectural et l’histoire de la ville.