Morbihan

Festival Paysages Autour de l'Histoire vivante Pont Croix 1358 Château de Pontivy 63 rue Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Atelier régional de partage d’expérience et de savoir ouvert aux passionné.e.s de reconstitution historique basée sur la Recherche, présentation d’initiatives portées par des habitants bénévoles. Exemples support aux échanges de l’après-midi, l’association Pont-Croix 1358, un village breton du XIVe siècle (29), l’association Le village gaulois, parc de loisirs solidaire (22).

Atelier ouvert à toute personne désireuse de rejoindre une association, aux élus qui cherchent à valoriser un élément du patrimoine de leur commune rurale en associant les habitants, aux enseignants, aux étudiants et futurs étudiants, aux journalistes et créateurs de contenus, aux artistes. .

