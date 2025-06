Festival Paysages Carte blanche à Watson Charles, lauréat 2025 du Prix Christiane Baroche Château de Pontivy Pontivy 5 juillet 2025 07:00

Morbihan

Festival Paysages Carte blanche à Watson Charles, lauréat 2025 du Prix Christiane Baroche Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Watson Charles est le lauréat 2025 du Prix Christiane Baroche qui lui a été remis à Paris le 14 juin par la Société des Gens de Lettres. Dotée de 3 000 euros, cette distinction récompense Le goût des ombres, recueil de nouvelles du poète haïtien paru aux éditions Unicité. Son premier roman, Le ciel sans boussole, avait déjà retenu l’attention des milieux littéraires, en décrochant la mention spéciale du jury du Prix Léopold Senghor en 2021.

Watson Charles choisit l’épure et le dénuement d’une écriture qui va à l’essentiel. Entre errance et puissance, il arrime le récit et ses personnages aux tourments d’une île, son île, Haïti. Sensualité des corps, force et faiblesse des êtres révélées dans l’impossibilité du rêve, le regard de Watson Charles s’insinue dans les arrière-cours, lézarde les façades encore debout.

Le goût des ombres est une quête d’un soupçon d’humanité là-même où la vie s’étrangle de noirceur sous les décombres, ombre anonyme que le temps efface sans bruit, quand pourtant le monde crie, hurle, brûle et gesticule autour.

La force d’un réel sans complaisance épouse celle du symbole et interroge le sens de l’existence confrontée à l’injustice, aux inégalités. Il est des frontières plus infranchissables qu’un no man’s land, qu’un océan.

Watson Charles est présent sur de nombreux événements littéraires en France et à l’étranger. Il déambulera parmi les festivaliers les 5 et 6 juillet aux rencontres internationales Paysages, dont il était l’invité d’honneur à Mûr-de-Bretagne en 2022.

Dédicaces, lecture poétique, bulle créative, immersion en cœur de ville ou à Motten Morvan, Watson Charles a carte blanche ! .

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

