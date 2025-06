Festival Paysages Causerie avec Claude-Guy Onfray Château de Pontivy Pontivy 5 juillet 2025 15:30

Morbihan

Festival Paysages Causerie avec Claude-Guy Onfray Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Claude-Guy Onfray vit à St-Brandan. Il participe chaque année au festival Paysages depuis 2023. En avant-première, il présente dans la Tour d’Honneur du Château de Pontivy son nouvel ouvrage tout juste imprimé Tempête sur les temples d’Argoat.

Lui-même relié à l’histoire du protestantisme en Centre-Bretagne par ses origines familiales, Claude-Guy Onfray s’est documenté pendant une quinzaine d’années en s’appuyant sur des registres du XVIIe siècle.

L’auteur s’est appuyé sur ses connaissances pour inventer une intrigue qui permet de se replonger dans l’époque et de mesurer le quotidien de ces familles bretonnes frappées par l’interdiction de leurs croyances et de l’exercice de leur religion.

La part des voix muettes aurait pu être le titre de l’ouvrage. L’expression utilisé par Claude-Guy Onfray au dos de son livre renvoie à l’effacement volontaire dans l’histoire de France et celle moins connue de la Bretagne du destin de ces bretons protestants dans la mémoire collective.

À l’occasion de cette causerie animée par Françoise Ramel, Paysages invite les festivaliers à visiter la chapelle protestante du Château de Pontivy, occupée tout l’été par l’œuvre d’une artiste des Côtes d’Armor, Gabrielle Herveet, et à découvrir une autre chapelle dédié à ce culte au Château des Forges dans la forêt de Quénécan. .

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Paysages Causerie avec Claude-Guy Onfray Pontivy a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté