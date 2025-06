Festival Paysages Chroniques oubliées des mégalithes de Bretagne Jacky Meslin Château de Pontivy Pontivy 5 juillet 2025 17:00

Morbihan

Festival Paysages Chroniques oubliées des mégalithes de Bretagne Jacky Meslin Château de Pontivy 63 rue Général de Gaulle Pontivy Morbihan

2025-07-05 17:00:00

2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Jacky Meslin est l’auteur de Mégalithes de Bretagne, secrets d’une civilisation disparue, publié aux Editions Ouest-France le 15 mai 2025. Il est aussi le créateur de Neotopia, agence numérique de voyage dans le temps basée à Redon.

Les mégalithes de Bretagne constituent la plus ancienne et la plus impressionnante forme d’architecture de l’humanité. Ponctuées d’interviews d’archéologues et de chercheurs spécialistes, les connaissances sur l’histoire de ces monuments sont résumées de manière simple et accessible. L’intention de ce livre est de sensibiliser le grand public, de l’accompagner pour mieux connaître et même savoir lire les menhirs ! Quand et comment ont-ils été construits ? Qui les a érigés et pourquoi ? En explorant les sites les plus emblématiques, comme les alignements de Carnac, le cairn de Barnenez ou le dolmen de Locmariaquer, le lecteur comprendra mieux les croyances, les pratiques et les modes de vie de nos ancêtres. Des photographies prises par drône permettent de mieux visualiser les constructions. Un guide touristique en fin d’ouvrage permet de découvrir les mégalithes majeurs de Bretagne (5 départements, 200 sites).

En avant-première pour Paysages, Jacky Meslin lance sa programmation estivale de visites guidées « Sur les routes des mégalithes » avec deux circuits guidés en Côtes d’Armor et en Morbihan. .

