Festival Paysages Dolmens et mégalithes signés gravés en Bretagne Mickaël Gendry
Château de Pontivy
Pontivy
6 juillet 2025 14:00

Début : 2025-07-06 14:00:00

Un beau livre pour découvrir tous les secrets des dolmens et menhirs !

Depuis des millénaires, les mégalithes fascinent et intriguent. Que cachent ces pierres géantes ? Quel message délivrent leurs signes gravés ? Les recherches archéologiques récentes révèlent un système cohérent derrière ces gravures, puisant dans un riche corpus de mythes partagés. Ces signes racontent des histoires, organisent le cosmos et explorent les origines du monde, tout en questionnant l’au-delà. Le menhir de Saint-Samson-sur-Rance en Ille-et Vilaine nous entraîne dans un voyage initiatique, décryptant son chemin des morts et retraçant le périple des âmes vers l’au-delà. L’inscription des alignements de Carnac au patrimoine mondial de l’Unesco souligne l’importance de préserver ces monuments énigmatiques, gardiens d’une mémoire collective millénaire.

La causerie sera suivie d’une conférence de l’archéologue allemand Stefan Maeder, cité dans l’ouvrage de Mickaël Gendry. .

