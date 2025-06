Festival Paysages Partager nos savoirs à l’ère de l’IA Gaël Dupret Château de Pontivy Pontivy 5 juillet 2025 14:30

Morbihan

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-07-05 15:30:00

2025-07-05

Gaël Dupret s’est initié très tôt en Touraine à la photographie et aux médias. Longtemps correspondant à l’Agence France Presse, il est l’auteur de projets ambitieux qui l’ont amené à évoluer vers une pratique de la photo plus personnelle avant de créer sa propre maison d’édition en Bretagne, Life for photo, dans le Morbihan. Mobile et reconnu pour ses compétences à l’échelle nationale, il accompagne des photographes, des entreprises et des associations dans leur stratégie de création et de communication

Gaël Dupret est à l’initiative de la venue en Bretagne de deux invités d’honneur du festival Paysages, Claire Artemyz en 2024, Jean-Claude Chaunac en 2025. Il a été accueili en résidence de création au collège public de Mûr-de-Bretagne en 2023 et 2024 sur invitation de Timilin pour un projet éducatif portant sur l’égalité des chances Flying girls.

En pointe sur la maîtrise des outils liés au développement du numérique et des réseaux sociaux, Gaël Dupret donnera des clés pour se familiariser avec des pratiques innovantes en matière d’information, de mise en récit.

L’IA pourrait être une alliée plus qu’une menace à craindre pour renforcer la visibilité et l’impact d’engagements citoyens, créatifs, coopératifs et solidaires. .

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

