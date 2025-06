Festival Paysages Projet novature en 1979 reconstituer une motte castrale ! Bertrand Rio Château de Pontivy Pontivy 5 juillet 2025 16:00

Morbihan

Festival Paysages Projet novature en 1979 reconstituer une motte castrale ! Bertrand Rio Château de Pontivy 63 rue Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Bertrand Rio et Mélanie Rio de la Mesnie Joulain seront présents tout le week-end au Château de Pontivy pour partager leur expérience d’habitants engagés de longue date à titre bénévole dans la reconstitution et l’histoire médiévale.

Trois moments de rencontre vous permettront d’en savoir plus sur l’incroyable aventure humaine et scientifique qui a fédéré les énergies et les passions autour de la construction du château à motte à St-Sylvain d’Anjou, initiative avant-gardiste qui fait référence au niveau national depuis plusieurs décennies, grâce à la vision d’un maire d’une petite commune rurale. .

Château de Pontivy 63 rue Général de Gaulle

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Paysages Projet novature en 1979 reconstituer une motte castrale ! Bertrand Rio Pontivy a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté