Festival Paysages Rencontres autour de l'archéologie Tribunal 7 rue du Tribunal Pontivy Morbihan

Début : 2025-07-04 13:00:00

fin : 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

La Région Bretagne accueille le festival Paysages au Tribunal de Pontivy avec Jean-Claude Chaunac, invité d’honneur, et les invités d’honneur des précédentes rencontres internationales.

« Savoirs, archéologie et médiation », regards croisés.

Des stèles gravées de Gavrinis aux fouilles de Motten Morvan, de l’art pariétal à la numérisation, s’inspirer de réalisation exemplaires pour documenter et partager l’histoire de Bretagne

Accueil café offert par la Région à 13h, paroles d’élues à 13h30. Début des conférences à 14h avec Cyrille Chaigneau, Jérôme Nédelec à 14h30, Claire Artémyz à 15h15, suivie de la présentation de trois exemples inspirants de valorisation du patrimoine et de travaux de recherche sur des territoires ruraux par Gérard Matser à 16h, Françoise Ramel à 16h30, Jacky Meslin à 17h (22, 56, 35).

Animation des échanges Gaël Le Du, Radio Bro Gwened, Laurence Ariouat-Mermet, Éco-Bretons. .

Tribunal 7 rue du Tribunal

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

