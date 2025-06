Festival Paysages Répons’ Château de Pontivy Pontivy 6 juillet 2025 18:00

Morbihan

Festival Paysages Répons' Château de Pontivy 63 rue Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-07-06 18:00:00

La musicalité de Répons’ laisse place à l’improvisation, à l’imaginaire, aux couleurs. Pour Paysages, le groupe présente son tout nouveau set dans un magnifique décor patrimonial.

Répons’ est un quintet composé d’un claviériste, d’un contrebassiste, d’un saxophoniste, d’un violoniste et d’un percussionniste auxquels s’ajoutent des instruments électroniques. Le groupe, originaire de Bretagne, compose et joue une musique originale au son unique dont le flux s’appuie sur un groove puissant. Répons’ invente des univers musicaux insoupçonnés, fusion de musique traditionnelle, de jazz et d’électro.

Avant tout, Répons’ ne ressemble qu’à Répons’: c’est une marmite en fusion, alimentée sans cesse de l’intérieur par chacun de ses membres. Une musique organique, pleine et sensible, enveloppante, qui construit, déploie et dénoue des atmosphères et des tableaux changeants dans un jeu de transformation constant, invitant à la transe comme à la danse. .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

