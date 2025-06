Festival Paysages Sur la route des mégalithes avec Jacky Meslin Église Pontivy 5 juillet 2025 10:00

Festival Paysages Sur la route des mégalithes avec Jacky Meslin Église Place de l'Église Pontivy Morbihan

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 12:00:00

2025-07-05

Cet été, les mégalithes n’auront (presque) plus de secrets pour vous.

Les mégalithes de Bretagne représentent la plus ancienne et la plus impressionnante forme d’architecture de l’humanité. Jacky Meslin, auteur du livre Mégalithes de Bretagne Secrets d’une civilisation disparue (Éditions Blanc & Noir Ouest-France), vous fait découvrir de manière simple et accessible les connaissances sur l’histoire des monuments visités (construction, fonctions, croyances, vie quotidienne des bâtisseurs…).

Jacky Meslin est médiateur scientifique et a notamment travaillé au musée de Préhistoire de Carnac. Passionné par l’archéologie des territoires et le patrimoine de Bretagne, il a suivi une formation spécialisée dans ces domaines et a participé à de nombreux chantiers de fouilles en Bretagne. Aujourd’hui, il contribue à la valorisation du patrimoine avec les nouvelles technologies. Son agence Néotopia offre des perspectives inédites et immersives pour découvrir notre histoire.

PROGRAMME :

– De Cléguérec à Malguénac (en passant par Silfiac) ;

– Allée couverte de Bot-er-Mohed Cléguérec ;

– Menhir de la Quenouille du Diable Silfiac ;

– Menhirs de Manéven Malguénac.

Les trois lieux sont distants d’une quinzaine de minutes (distance totale 55 km). .

