Festival Peaux à Pau #5 – Pau 22 juin 2025

Tarif : 41 EUR

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-29

2025-06-22

Devenu incontournable pour les passionnés de musique et de percussions, le Festival Peaux à Pau s’engage une nouvelle fois à offrir une programmation diverse et accessible à tous. Pour célébrer cet anniversaire, nous avons intensifié nos efforts pour vous proposer une édition mémorable avec des styles variés et des performances uniques.

Du 22 au 29 juin, préparez-vous à vibrer au rythme de projets captivants, comme le projet Sciences et Musique, en partenariat avec l’association Science Odyssée, qui promet d’émerveiller petits et grands. Soyez prêts à profiter de concerts de rock, à danser sur des sons AfroBeat, et à découvrir d’autres surprises !

Retrouvez le festival à Montardon le 25 juin à 20h à la Maison de la Musique avec le Duo Fines Lames composé de Renaud Détruit au vibraphone et marimba et Florent Sepchat à l’accordéon. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

