Festival Peaux à Pau #5 Rock Odyssée Pau 28 juin 2025 15:00

Pyrénées-Atlantiques

Festival Peaux à Pau #5 Rock Odyssée Rue de la Fontaine Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Cette année, le festival Peaux à Pau célèbre le rock comme jamais ! Attendez-vous à un projet grandiose réunissant un groupe de rock, un chœur d’enfants et d’adolescents du conservatoire et de l’école Saint Dominique et de l’ULIS du collège Jeanne d’Albret avec 60 batteurs reprenant 10 grands classiques du rock. La fanfare du conservatoire et les écoles de musique locales mettront le feu à la scène. La soirée continuera avec un vibrant tribute à David Bowie avec le groupe Telling Lies, suivi de performances puissantes des groupes Yarots et les Off Grid dans un cocktail explosif de metal et de hard rock.

15h Rock Odyssée

20h45 Telling Lies Tribute David Bowie

22h30 Yarotz

00h Offgrid .

Rue de la Fontaine

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 31 66 69 roulementshabiles@gmx.fr

English : Festival Peaux à Pau #5 Rock Odyssée

German : Festival Peaux à Pau #5 Rock Odyssée

Italiano :

Espanol : Festival Peaux à Pau #5 Rock Odyssée

L’événement Festival Peaux à Pau #5 Rock Odyssée Pau a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Pau