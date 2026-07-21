Informations pratiques

La Feuillée

Festival Penn Ar Punk à la Feuillée.

La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

OUIIII !!!!

Prochain concert à La Salle des Fêtes de LA FEUILLÉE le 19 Septembre avec nos amis de Red fish killer officiel et un excellent groupe bien de chez nous dans les Monts d’Arrée !!! Drosera

Quand on veut faire venir du bon PUNK dans les Monts d’Arrée on est vraiment fier de pouvoir vous faire découvrir ou re-découvrir un bon groupe de la maison qui sais nous chanter du Punk et de l’Ankou

On note bien la date sur l’agenda et on partage les Amis .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 08 77 39 07

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English :

L’événement Festival Penn Ar Punk à la Feuillée. La Feuillée a été mis à jour le 2026-07-21 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ