Festival Perform Fort médoc , Cussac-le-Vieux

gratuit

Le festival Perform explore la performance comme un langage artistique pluriel, mêlant installations éphémères, gestes dansés, expérimentations numériques et interventions in situ.

Porté par des artistes issus de l’art contemporain, de la danse et des arts numériques, l’événement s’adresse à tous les publics, des plus jeunes aux aînés, à travers des ateliers participatifs, des masterclasses et des moments d’échange.

Chaque été, Sarah Trouche, artiste et initiatrice du festival, invite les habitants de Nouvelle-Aquitaine à plonger dans son univers poétique et engagé. Pour elle, la performance est bien plus qu’un spectacle : c’est un territoire de rencontres, un dialogue sensible où se tissent des émotions partagées autour d’un instant unique. Cette vision se reflète dans une programmation audacieuse, mêlant créations locales et talents internationaux, où se croisent arts visuels, scéniques et technologies immersives.

En juillet 2025, Perform célébrera sa 7ᵉ édition entre Bordeaux et le Médoc, du 7 au 20 juillet, autour du thème « La Vibration ». Ce fil rouge inspirera des oeuvres évanescentes ou monumentales, des performances sonores, des danses hypnotiques et des expériences numériques interactives. Les artistes invités questionneront les frontières du corps, de l’espace et du temps, révélant ainsi la puissance de la performance comme acte politique, poétique ou contemplatif.

Parmi les temps forts : une journée festive au Fort Médoc (classé à l’UNESCO) le samedi 19 juillet, de 15 h à 23 h où déambulations artistiques, banquets partagés et concerts hybrides transformeront ce lieu historique en un laboratoire vivant. Le festival proposera aussi des randonnées performatives, des lectures en mouvement et des explorations du patrimoine néoaquitain qu’il soit tangible (architecture, paysages) ou intangible (mémoires, récits).

Avec Perform, Sarah Trouche défend une culture accessible et fédératrice, où l’art devient vecteur de lien social et de redécouverte du territoire. Une invitation à vibrer ensemble, au rythme de l’éphémère et du vivant

Fort médoc , 33460 Cussac fort médoc Cussac-le-Vieux 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0679304123 https://www.festivalperform.org https://www.instagram.com/festival_perform/ Festival Perform 25

DE 15 h à 23 h rdv au fort médoc pour des ateliers toutes les générations confondues , des performances en pleins airs . croisière du ponton cité du vin au fort medoc sur réservation des 14 h sinon directement au fort medoc des 15 h

©winterstory