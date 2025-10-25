Festival PériJeux La Filature de L’Isle Périgueux

Festival PériJeux La Filature de L'Isle Périgueux samedi 25 octobre 2025.

La Filature de L'Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux

2025-10-25

2025-10-25

2025-10-25 2025-10-26

Le Festival PériJeux se déroule tous les ans à la Filature de l’Isle. Les associations ludiques de Dordogne se réunissent pour faire jouer gratuitement les visiteurs. Vous pourrez découvrir des jeux de société modernes, des jeux de rôles, de figurines, des jeux en bois et un escape game. Le festival est l’endroit idéal pour s’amuser et partager autour d’une table de jeu, en famille, entre amis ou avec de nouvelles rencontres. .

La Filature de L’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine perijeux@gmail.com

