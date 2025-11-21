Festival Périples et Compagnie Espace Verchère Charnay-lès-Mâcon

Festival Périples et Compagnie

Espace Verchère 350 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Un festival d’aventures haut en couleurs et en rêveries ! Le festival du film d’aventure et du voyage bivouaque pendant trois jours à Charnay-lès-Mâcon avec, dans son sac à dos, son lot de surprises.

Au programme projection de films, rencontre avec des aventuriers, écrivains voyageurs, photographes, carnettistes de voyages, conférenciers, et même une course d’orientation…

Les voyageurs d’un jour ou de toujours sont invités à se rencontrer dans une ambiance conviviale, authentique et porteuse d’espoir.

Au programme projection de films, rencontre avec des aventuriers, écrivains voyageurs, photographes, carnettistes de voyages, conférenciers, et même une course d’orientation… .

Espace Verchère 350 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival Périples et Compagnie

German : Festival Périples et Compagnie

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Périples et Compagnie Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2025-10-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)