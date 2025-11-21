Festival Périples et Compagnie Espace Verchère Charnay-lès-Mâcon
Festival Périples et Compagnie
Espace Verchère 350 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23
Un festival d’aventures haut en couleurs et en rêveries ! Le festival du film d’aventure et du voyage bivouaque pendant trois jours à Charnay-lès-Mâcon avec, dans son sac à dos, son lot de surprises.
Au programme projection de films, rencontre avec des aventuriers, écrivains voyageurs, photographes, carnettistes de voyages, conférenciers, et même une course d’orientation…
Les voyageurs d’un jour ou de toujours sont invités à se rencontrer dans une ambiance conviviale, authentique et porteuse d’espoir.
Espace Verchère 350 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
