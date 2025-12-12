Festival PerKumania Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Festival PerKumania Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 8 janvier 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Élèves et étudiant·es des classes de percussion des conservatoires de
la Ville de Paris, avec la participation du département théâtre
Dans les cadre du Festival Perkumania, cette soirée réuni les élèves et étudiant·es des classes de percussion des conservatoires de la Ville de Paris
Le jeudi 08 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-08T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-08T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis