Festival PerKumania Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Élèves et étudiant·es des classes de percussion des conservatoires de

la Ville de Paris, avec la participation du département théâtre

Dans les cadre du Festival Perkumania, cette soirée réuni les élèves et étudiant·es des classes de percussion des conservatoires de la Ville de Paris

Le jeudi 08 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-08T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

