Festival petitApetit Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance Tangram La Chapelle-Bertrand
Festival petitApetit Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance Tangram La Chapelle-Bertrand samedi 14 mars 2026.
Festival petitApetit Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance
Tangram 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-14
Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, l’association culturelle Tangram organise son festival nommé petitApetit .
Au programme des ateliers cirques, des ateliers danses, des spectacles,… .
Tangram 17 Le Fontagnoux La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 76 15 75 tangram@ecomail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival petitApetit Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance
L’événement Festival petitApetit Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance La Chapelle-Bertrand a été mis à jour le 2026-02-16 par CC Parthenay Gâtine