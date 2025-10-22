Festival Petites Entrevues Mulhouse

Pendant les vacances de la Toussaint, le cinéma devient une aventure à taille d’enfant !

Le festival Les Petites Entrevues invite les enfants de 3 à 14 ans et tous les grands curieux à vivre une semaine pleine d’émotions et de découvertes autour du monde fascinant des animaux.

Qu’ils soient à plumes, à poils ou à écailles, sauvages ou domestiques, ces compagnons de fiction et de réalité vous entraîneront dans un univers foisonnant d’histoires tendres, drôles ou palpitantes. Plus de quinze films sont à découvrir et vous pourrez participer à des petits ateliers créatifs aux couleurs d’Halloween et sur le thème des animaux.

Une semaine pour rêver, s’émerveiller et célébrer le cinéma autrement, en famille ou entre amis ! .

175 avenue Robert Schuman Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 78 00

