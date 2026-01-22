Festival Petites Oreilles en goguette L’Alpha Angoulême

Festival Petites Oreilles en goguette

L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-03-24

fin : 2026-05-31

2026-03-24

Le festival Petites Oreilles en goguette, c’est LE festival des 0-5 ans ! Spectacle, jeux, expositions, et ateliers, il y en aura pour tous les goûts dans toutes les médiathèques de GrandAngoulême.



Programme à venir très prochainement…

L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

The Petites Oreilles en goguette festival is THE festival for 0-5 year olds! With shows, games, exhibitions and workshops, there’s something for everyone in every Grand Angoulême media library.



Program coming soon…

