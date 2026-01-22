Festival Petites Oreilles en goguette L’Alpha Angoulême
Festival Petites Oreilles en goguette L’Alpha Angoulême mardi 24 mars 2026.
Festival Petites Oreilles en goguette
L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-03-24
Le festival Petites Oreilles en goguette, c’est LE festival des 0-5 ans ! Spectacle, jeux, expositions, et ateliers, il y en aura pour tous les goûts dans toutes les médiathèques de GrandAngoulême.
Programme à venir très prochainement…
.
L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Petites Oreilles en goguette festival is THE festival for 0-5 year olds! With shows, games, exhibitions and workshops, there’s something for everyone in every Grand Angoulême media library.
Program coming soon…
L’événement Festival Petites Oreilles en goguette Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême