Festival Petites Oreilles en Goguette Exposition Les p’tits trous Médiathèque L’Alpha Angoulême

Festival Petites Oreilles en Goguette Exposition Les p’tits trous

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : Lundi 2026-03-24

fin : 2026-04-14

2026-03-24

Dans le cadre du festival Petites oreilles en goguette , découvrez une exposition immersive dans l’univers de l’auteur-illustrateur Hector Dexet. Une exposition pour petites et grandes mains.

Médiathèque L'Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

As part of the Petites oreilles en goguette festival, discover an immersive exhibition in the world of author-illustrator Hector Dexet. An exhibition for young and old alike.

