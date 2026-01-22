Festival Petites Oreilles en Goguette Exposition Les p’tits trous Médiathèque L’Alpha Angoulême
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : Lundi 2026-03-24
fin : 2026-04-14
2026-03-24
Dans le cadre du festival Petites oreilles en goguette , découvrez une exposition immersive dans l’univers de l’auteur-illustrateur Hector Dexet. Une exposition pour petites et grandes mains.
English :
As part of the Petites oreilles en goguette festival, discover an immersive exhibition in the world of author-illustrator Hector Dexet. An exhibition for young and old alike.
