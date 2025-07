Festival Petits Pieds dans la Paille 2025 Les Vitrouilléres Dieulefit

Festival Petits Pieds dans la Paille 2025

Les Vitrouilléres Ferme des Vitrouillères Dieulefit Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

tarif juste

Début : Mercredi 2025-08-06 15:30:00

fin : 2025-08-06 19:00:00

2025-08-06

Petits Pieds dans la Paille, c’est un festival itinérant proposant 2 après-midis de spectacles à la ferme avec visites, atelier tissage, cabane à livres, buvette/goûter… pour faire pousser nos sensibilités agri-culturelles !

Les Vitrouilléres Ferme des Vitrouillères Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 95 80 99 contact@tetedanslesetoiles.fr

English :

Petits Pieds dans la Paille is an itinerant festival offering 2 afternoons of shows at the farm, with tours, weaving workshop, book shack, refreshment bar/snack bar, etc., to encourage our agri-cultural sensibilities!

German :

Petits Pieds dans la Paille ist ein Wanderfestival, das zwei Nachmittage mit Aufführungen auf dem Bauernhof anbietet, mit Besichtigungen, Weberei, Bücherhütte, Imbiss und Snacks… um unser landwirtschaftlich-kulturelles Bewusstsein zu fördern!

Italiano :

Petits Pieds dans la Paille (Piccoli piedi nella paglia) è un festival itinerante che offre 2 pomeriggi di spettacoli in fattoria, con visite, un laboratorio di tessitura, una capanna dei libri, un punto di ristoro e uno snack bar, il tutto pensato per incoraggiare la nostra sensibilità agroculturale!

Espanol :

Petits Pieds dans la Paille (Pequeños pies en la paja) es un festival itinerante que ofrece 2 tardes de espectáculos en la granja, con visitas guiadas, un taller de tejido, una cabaña de libros, un bar de refrescos y un merendero, ¡todo pensado para fomentar nuestra sensibilidad agrocultural!

