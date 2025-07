Festival Phare Soirée de clôture Jardin d’été Arles

Festival Phare Soirée de clôture Jardin d’été Arles dimanche 10 août 2025.

Festival Phare Soirée de clôture

Dimanche 10 août 2025 de 21h à 0h.

Ouverture des grilles du Théâtre antique dès 20h et projection à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Dimanche 2025-08-10 21:00:00

fin : 2025-08-10 00:00:00

Date(s) :

2025-08-10

Pour cette 11è édition, le festival Phare vous accueille du 8 au 10 août 2025 pour un programme fait de rétrospectives, de courts-métrages humoristiques et qui font du bien, de ciné-débat ainsi que d’un ciné-concert !

Au programme de la soirée



21h minuit



Annonce et projection des films primés



— Prix des cinéastes

— Prix du public

— Prix des étudiants

— Prix Alice Guy



Projection « Du court au long »



LE POISSON ROUGE de Cédric Klapisch | France | Fiction | 1994 | 3’

Après la rupture avec son ami, une jeune femme sort de chez elle, portant dans ses bras un bocal contenant son poisson rouge. Alors qu’elle traverse la rue, le bocal tombe et se brise. Il lui faut trouver un moyen de sauver Kiki. En voyant l’enseigne d’une pharmacie, elle a une idée lumineus



Ciné-concert / Musidora « Soleil et Ombre »



SOLEIL ET OMBRE de Musidora et Jacques Lasseyne

| France | Fiction | 1922 | 52’

D’après la nouvelle L’Espagnole de Maria Star. Avec Musidora, Antonio Cañero, Simone Cynthia. Une servante d’auberge, Juana, est courtisée par Jarana, un torero qui se laisse ensuite séduire par une étrangère. Juana se confie alors à un antiquaire bossu qui l’aime désespérément. Musidora n’est pas seulement une des premières stars du cinéma muet, dont le rôle dans « Les Vampires » de Louis Feuillade, elle est aussi cinéaste, romancière et membre fondatrice de la Cinémathèque Française.

Version restaurée par la Cinémathèque francais



ANNA IDATTE Chanteuse et musicienne

Parachutée dans la grisaille lorraine un soir de novembre, Anna s’empare rapidement d’un alto et commence à expérimenter ses grincements pour le plus grand bonheur de ses sœurs. Son bac théâtre en poche, elle entre en fac de lettres et en ressort trois semaines plus tard avec une certitude la suite se passera sur scène. Elle part à la découverte de Nantes et y perfectionne son jeu au sein de plusieurs compagnies cie Au Paradis Toujours plus vite. cie Je Reste, Météore Plateforme Chorégraphie…, tout en consacrant son temps libre à se former de façon autodidacte à une panoplie d’instruments qu’elle pratique notamment au sein du groupe Fogao. En 2017, elle part sillonner les routes d’Asie à vélo avec la compagnie Be Clown pour une tournée de 6 mois où elle met à profit toutes ses compétences. De retour en France, elle crée la Micro Cie et passe par Toulouse pour suivre une formation au théâtre Le Ring. Elle pose finalement ses valises à Arles et y ancre sa compagnie, son orchestre personnel, ses pinceaux et sa boîte à outils. Elle intègre la cie ilotopie avec qui se met en place un compagnonnage, se forme à la MAO et travaille en parallèle avec la cie J’ai vu Louisa, la cie Gratte Ciel, la cie Zia, la cie Artéchanges… Elle développe la partie composition et crée des musiques originales pour des compagnies tout en continuant son travail d’interprète et créatrice.



Tous les soirs de 20h à minuit restauration éphémère au coeur du Théâtre Antique .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this 11th edition, the Phare Festival welcomes you from August 8 to 10, 2025 for a program of retrospectives, humorous and feel-good short films, ciné-débates and a ciné-concert!

German :

Ausgabe des Phare-Festivals vom 8. bis 10. August 2025 ein Programm mit Retrospektiven, humorvollen und wohltuenden Kurzfilmen, Filmdiskussionen und einem Filmkonzert.

Italiano :

Per questa undicesima edizione, il Phare Festival vi dà il benvenuto dall’8 al 10 agosto 2025 per un programma di retrospettive, cortometraggi umoristici e di buon umore, dibattiti cinematografici e un concerto cinematografico!

Espanol :

Para esta 11ª edición, el Festival Phare le da la bienvenida del 8 al 10 de agosto de 2025 a un programa de retrospectivas, cortometrajes de humor y buen humor, cine-debates y un concierto de cine.

