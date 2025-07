Festival Phare Soirée Films qui font du bien Jardin d’été Arles

Festival Phare Soirée Films qui font du bien Jardin d’été Arles vendredi 8 août 2025.

Vendredi 8 août 2025 de 21h à 0h.

Ouverture des grilles du Théâtre antique dès 20h et projection à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08 00:00:00

Pour cette 11è édition, le festival Phare vous accueille du 8 au 10 août 2025 pour un programme fait de rétrospectives, de courts-métrages humoristiques et qui font du bien, de ciné-débat ainsi que d’un ciné-concert !

// 14h30 Ciné-débat au Museon Arlaten



Conférence de Robert Pujade De l’arlésienne à la vamp au cinéma

Approche de la beauté féminine irrésistible au cinéma au milieu du 20 siècle. A partir de l’invisible Arlésienne de Marc Allégret qui coûte la vie à Frédéri, on remarquera que l’aspect irrésistible de la beauté féminine donne lieu à de nombreux films où cette beauté conduit à des dénouements tragiques. Ces histoires seront abordées en se référent à de célèbres réalisations cinématographiques comme Sunset Boulevard de Billy Wilder, La femme de Shanghai d’Orson Wells, Mademoiselle de Tony Richardson, L’Ange bleu de J. von Stemberg , La Vérité de H. G. Clouzot, etc..



ROBERT PUJADE — CRITIQUE ET HISTORIEN DE LA PHOTOGRAPHIE

Agrégé de philosophie, Robert Pujade est devenu spécialiste de l’œuvre photographique de l’écrivain Hervé Guibert. Il a enseigné l’esthétique à l’Institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille au site d’Arles. Il est également membre permanent des Rencontres d’Arles et président du Festival Phare.



// Soirée « Films qui font du bien » de 21h à minuit au Théâtre Antique



BEURK ! de Loïc Espuche

| France | 2024 | Fiction animée | 13’

Beurk ! Les bisous sur la bouche, c’est dégoûtant. Sauf qu’en secret, le petit Léo a très envie d’essayer…



PERCEBES (POUCE-PIEDS) de Alexandra Ramires et Laura Gonçalves

| Portugal, France | 2024 | Documentaire animé | 12’

Avec en toile de fond la mer et les villes de l’Algarve au Portugal, le cycle complet de la vie d’un coquillage insolite, le pouce-pied. Depuis sa formation jusqu’à l’assiette, on rencontre différentes situations qui permettent de mieux comprendre cette région et ses habitants.



LES SOLARIENS de Clarence Larrivoire avec Juliette Armanet

| France | 2024 | Fiction | 21’

Vadim est gardien de parking souterrain et manque cruellement de soleil et de compagnie. Il se rend au salon de bronzage où la lumière bleue des UV teinte le blues d’une poésie solaire. Il y fait la rencontre de Léonore, sa voisine de cabine dont la présence lui réchauffe le coeur. Mais les murs du salon les séparent s’il ne connaît que sa voix, Vadim aimerait la rencontrer physiquement.



KAMINHU de Marie Vieillevie

| France | 2024 | Animation | 15’

Joanna, une jeune voyageuse occidentale, parcourt les îles capverdiennes avec son carnet de croquis. En chemin, elle rencontre Lito, un jeune pêcheur qui l’incite à prolonger son séjour au village d’Esperança.



LES FLEURS SAUVAGES de Thierry Sirois et Rodolph Saint-Gelais

| France | 2024 | Animation | 2024 | 5’

À travers un message téléphonique détaillé, un homme explique a son interlocuteur, comment utiliser son tracteur à gazon, afin que celui-ci puisse tondre la pelouse de son jardin en son absence.



U SOU UM PASTOR ALEMÃO (JE SUIS UN BERGER ALLEMAND)

de Angelo Defanti | Brésil | 2024 | Animation | 16‘

Bonjour, je suis un berger allemand. Grâce à mes capacités d’apprentissage, à ma loyauté et à ma polyvalence, je suis responsable de la sécurité de ce troupeau. Malheureusement, les nouvelles que j’apporte aujourd’hui ne sont pas bonnes.



L’ESCARGOT GAUCHER | MoPA | France | 2025 | Animation | 8’ .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 36 12 40 festival.phare@gmail.com

English :

For this 11th edition, the Phare Festival welcomes you from August 8 to 10, 2025 for a program of retrospectives, humorous and feel-good short films, ciné-débates and a ciné-concert!

German :

Ausgabe des Phare-Festivals vom 8. bis 10. August 2025 ein Programm mit Retrospektiven, humorvollen und wohltuenden Kurzfilmen, Filmdiskussionen und einem Filmkonzert.

Italiano :

Per questa undicesima edizione, il Phare Festival vi dà il benvenuto dall’8 al 10 agosto 2025 per un programma di retrospettive, cortometraggi umoristici e di buon umore, dibattiti cinematografici e un concerto cinematografico!

Espanol :

Para esta 11ª edición, el Festival Phare le da la bienvenida del 8 al 10 de agosto de 2025 a un programa de retrospectivas, cortometrajes de humor y buen humor, cine-debates y un concierto de cine.

