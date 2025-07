Festival Phare Soirée Humour Jardin d’été Arles

Samedi 9 août 2025 de 21h à 0h.

Ouverture des grilles du Théâtre antique dès 20h et projection à partir de 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Pour cette 11è édition, le festival Phare vous accueille du 8 au 10 août 2025 pour un programme fait de rétrospectives, de courts-métrages humoristiques et qui font du bien, de ciné-débat ainsi que d’un ciné-concert !

Au programme de la soirée



LE DERAPAGE d’Aurélien Laplace

| France | 2025 | Fiction, Comédie | 15’

Ce matin, Paul Sérédat, député en campagne pour sa réélection, l’entend à la radio il a dérapé. Avec sa femme, ils se jettent sur l’ordinateur pour découvrir l’objet du scandale. Ils ne vont pas être déçus du voyage.



QUOTAT de Job, Joris & Marieke

| Pays-Bas | 2024 | Animation | 3’

Tous les citoyens du monde se voient imposer un suivi précis de leurs émissions de CO2, mais l’effet reste minime. Jusqu’à ce qu’on découvre les conséquences pour quelqu’un qui dépasse le quota qui est le sien



MA FOOTBALLEUSE A MOI de Cheyenne Canaud-Wallays

| France | 2024 | Animation | 15’

Sylvie et Karim ont bien réfléchi. Longtemps. Pendant tous leurs petits déjeuners et même sur le chemin des toilettes à la salle de bain. Ils vont investir l’argent gagné à coups de brosse de toilettes et d’époussetage à l’Hôtel Bellevue pour répondre au nouveau désir de Sylvie s’acheter une footballeuse de compagnie.

En présence de la réalisatrice (sous réserve)



MORT D’UN ACTEUR d’Ambroise Rateau

avec Philippe Rebbot et Finnegan Oldfield

| France | 2024 | Fiction | 22’

Philippe Rebbot est annoncé mort par les médias et les réseaux sociaux. Premier problème il va très bien. Second problème la rumeur prend de l’ampleur, malgré ses tentatives de démenti.



CHAT MORT, Annie-Claude Caron & Danick Kaudet

| France | 2024 | Fiction, Comédie Dramatique | 13’

Raphaël est acteur. Pour la première fois, il a le rôle principal d’un long-métrage. Personne ne comprend pourquoi il a été choisi. D’ailleurs, personne ne le comprend vraiment.



BOBBLEHEAD de Pierre-Marie Charbonnier & Simon Pierrat

avec Nicole Ferroni

| France | 2024 | Fiction, Comédie | 15’

Dans une concession automobile, Fred se faisant influencer par un vendeur, tombe sous le charme d’une voiture de collection. À l’intérieur de celle-ci, se trouve une figurine de chien qui semble vouloir lui parler au détriment de Fred et son couple.



BEBE CARBONNE de Flavien Dareau et Charlotte Campana

| France | 2021 | Comédie | 4’

Un couple de jeunes parents s’interroge sur l’empreinte carbone de leur enfant. Comment la réduire à tout prix… pour ne pas renoncer au reste



LE JOUR OU J’AI LECHER UN CAILLOU | MoPA | France | 2025 | Animation | 7’ .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this 11th edition, the Phare Festival welcomes you from August 8 to 10, 2025 for a program of retrospectives, humorous and feel-good short films, ciné-débates and a ciné-concert!

German :

Ausgabe des Phare-Festivals vom 8. bis 10. August 2025 ein Programm mit Retrospektiven, humorvollen und wohltuenden Kurzfilmen, Filmdiskussionen und einem Filmkonzert.

Italiano :

Per questa undicesima edizione, il Phare Festival vi dà il benvenuto dall’8 al 10 agosto 2025 per un programma di retrospettive, cortometraggi umoristici e di buon umore, dibattiti cinematografici e un concerto cinematografico!

Espanol :

Para esta 11ª edición, el Festival Phare le da la bienvenida del 8 al 10 de agosto de 2025 a un programa de retrospectivas, cortometrajes de humor y buen humor, cine-debates y un concierto de cine.

