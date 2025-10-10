Festival Phénomèn’Art : 3 jours pour découvrir le street art en octobre

L’édition 2025 de Phénomèn’Art arrive avec un nouveau format : certains parcours inédits qui combinent deux expériences en une.

Au fil des balades guidées dans les rues à la découverte du street art, des haltes artistiques seront proposées : initiations, démonstrations ou rencontres avec des artistes. Des moments participatifs pour prolonger l’expérience avec un temps de pratique.

Au programme : réalisations de fresques murales, ateliers d’initiation, balades urbaines commentées, portes ouvertes de lieux de création, rencontre avec des artistes, expositions…

Cette année, Phénomèn’Art s’ouvre également à la danse urbaine. L’occasion d’assister à des démonstrations mais également de s’initier aux pas emblématiques, en petit groupe et en musique !

Les 10, 11 et 12 octobre 2025, Phénomèn’Art mettra à l’honneur l’art urbain sous toutes ses formes aux quatre coins du Val-de-Marne et dans le sud-est de Paris.

Du vendredi 10 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

payant

Balade urbaine : 7€

Atelier d’initiation au street art : 17€

Balade + démonstration : 17€

Balade + initiation : 22€

Certaines animations sont gratuites.

Tout public.

