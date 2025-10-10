Festival Phénomèn’Art Val de Marne Tourisme & Loisirs Champigny-sur-Marne

Val de Marne Tourisme & Loisirs 16 rue Joséphine de Beauharnais Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

Vendredi 2025-10-10

2025-10-12

2025-10-10

Du 11 au 13 octobre 2024, le festival Phénomèn’art propose aux connaisseurs et aux curieux une balade dans le monde du street art du Grand Paris. L’occasion pour le Val-de-Marne de mettre en lumière ses artistes et de valoriser son territoire.

English:

From October 11 to 13, 2024, the Phénomèn?art festival offers connoisseurs and the curious alike a stroll through the world of street art in Greater Paris. An opportunity for the Val-de-Marne to showcase its artists and promote its region.

German:

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 bietet das Festival Phénomèn?art Kennern und Neugierigen einen Streifzug durch die Welt der Street Art im Großraum Paris. Die Gelegenheit für das Val-de-Marne, seine Künstler ins Rampenlicht zu stellen und seine Region aufzuwerten.

Italiano:

Dall’11 al 13 ottobre 2024, il festival Phénomèn?art offre agli intenditori e ai curiosi un viaggio nel mondo della street art nella Grande Parigi. È un’occasione per la Val-de-Marne di mettere in mostra i suoi artisti e promuovere la sua regione.

Espanol:

Del 11 al 13 de octubre de 2024, el festival de arte Phénomèn?propone a entendidos y curiosos un viaje por el mundo del arte callejero en el Gran París. Es una oportunidad para el Val-de-Marne de dar a conocer a sus artistas y promocionar su región.

