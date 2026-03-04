FESTIVAL PHOTO de St-Cergue, Le temps d’une pause, St-Cergue

FESTIVAL PHOTO de St-Cergue 14 et 15 mars Le temps d’une pause District de Nyon

Entrée > 16 ans CHF 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:00:00+01:00

Le Club Photo de St-Cergue Le Temps d’une Pose vous invite à découvrir l’exposition photographique exceptionnelle dédiée au thème

« L’eau dans tous ses états »

Du 13 au 15 mars 2026 (le 13 mars est réservé pour les écoles et sur inscriptions pour les groupes)

Plongez dans un univers visuel où l’eau se révèle sous toutes ses formes : gouttelettes cristallines, océans tumultueux, rivières paisibles, glace scintillante et vapeur mystérieuse.Ce festival réunit des photographes passionnés qui capturent la beauté et la puissance de l’élément aquatique, élément vital de notre planète.

Le temps d’une pause Chem. de la Vieille Route 1 St-Cergue 1264 District de Nyon Vaud [{« type »: « email », « value »: « info@festivalphotostcergue.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 79 375 33 29 »}]

L’eau dans tous ses états

FESTIVAL PHOTO de St-Cergue