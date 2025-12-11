Festival Photo D’une rive à l’autre Yutz

Festival Photo D’une rive à l’autre

126 rue de la République Yutz Moselle

Début : Vendredi Samedi 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-01-30 18:00:00

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Des photographes venus de toute la France, et Belgique, Luxembourg, seront présents à leur stand pour présenter leur travail, accueillir les visiteurs, répondre à leurs questions et partager leur passion.Tout public

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 47 83 11 98 festivalphoto2rives@gmail.com

English :

Photographers from all over France, Belgium and Luxembourg will be on hand to present their work, welcome visitors, answer questions and share their passion.

