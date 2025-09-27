Festival photo « L’oeil ouvert » Salle de Herel Granville

Festival photo « L’oeil ouvert » Salle de Herel Granville samedi 27 septembre 2025.

Festival photo « L’oeil ouvert »

Salle de Herel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Pour fêter le 10ème ANNIVERSAIRE de notre festival photo L’ŒIL OUVERT , quoi de mieux que de présenter le thème de LA FÊTE? Des regards de Photographes captent l’instant, révèlent l’invisible et racontent notre monde en fête.

LA FÊTE, comme un espace et un temps de liberté et de joie, une pause dans le courant de la vie ordinaire. LA FÊTE, comme un moment de communauté, un même mouvement collectif.

Photographier LA FÊTE … pas si simple ! Comment capturer ces intangibles que sont la joie et la liberté ?

L’oeil s’attarde sur les éléments des rituels, le chatoiement des couleurs, le mouvement, les rires. Les prises de vue sont frontales ou décalées, les cadrages oscillent entre masses et détails; les traitements s’attachent aux couleurs ou aux formes.

Autant de regards singuliers que vous proposent les photographes du Photo-Club.

Au programme

invité d’honneur le photographe granvillais ELOI DE LA MONNERAYE.

BROCANTE PHOTO.

Foire aux LIVRES PHOTO.

STUDIO PHOTO seul ou en famille.

OUVERTURE DU FESTIVAL 26 septembre 20h30 au cinéma LE SELECT avec le film « A SON IMAGE » de Thierry de Peretti entrée 5,50 €

Venez avec vos grands yeux ouverts FÊTER nos 10 ans !

Horaires 10h à 18h .

Salle de Herel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 65 14 86 photoclubgranvillais@gmail.com

English : Festival photo « L’oeil ouvert »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival photo « L’oeil ouvert » Granville a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Granville Terre et Mer