Festival Photo Martagny – Martagny, 14 juin 2025 07:00, Martagny.

Eure

Festival Photo Martagny 1 Le Bourg Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-14

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-06-14

Le Festival Photo Martagny est un événement culturel incontournable de la photographie contemporaine, reconnu au niveau national pour la qualité de sa programmation et son ancrage territorial. Chaque été, il rassemble artistes émergents et confirmés, attirant un public passionné venu de toute la France.

Cette année, le festival vous embarque pour un voyage en 9 expositions

– « D’une épreuve à l’autre » Laura PRIOLET,

– « SOS Aquarius » Edouard ELIAS,

– » A Blue Odyssey » Jono ALLEN,

– « La Zone » Adrien MICHEL,

– « De Noir et d’Or » Adrien MICHEL,

– « Vélolavie » Xavier LAMBOURS,

– « Errance » Mélusine FARILLE,

– « Ressentir, c’est exister » DAME Hovia Étrépagny,

– « Chasseurs d’Images » exposition collective.

Du sport à l’exil, du rêve à la réalité, entre humour, émotion et contemplation… une sélection riche et accessible à tous, petits et grands.

Une programmation éclectique à l’image du festival ouverte, joyeuse, et profondément humaine.

Rencontres, ateliers, projections… tout l’été, vivez la photo avec les artistes du Festival Photo Martagny !

1 Le Bourg

Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 contact@festivalphotomartagny.fr

English : Festival Photo Martagny

The Festival Photo Martagny is a key cultural event for contemporary photography, nationally recognized for the quality of its program and its local roots. Every summer, it brings together emerging and established artists, attracting enthusiastic audiences from all over France.

This year, the festival takes you on a journey through 9 exhibitions:

– « D’une épreuve à l’autre » Laura PRIOLET,

– « SOS Aquarius » Edouard ELIAS,

– « A Blue Odyssey » Jono ALLEN,

– « The Zone » Adrien MICHEL,

– « De Noir et d’Or » Adrien MICHEL,

– « Vélolavie » Xavier LAMBOURS,

– « Errance » Mélusine FARILLE,

– « Ressentir, c’est exister » DAME Hovia Étrépagny,

– « Chasseurs d’Images » group exhibition.

From sport to exile, from dream to reality, between humor, emotion and contemplation? a rich selection accessible to all, young and old.

An eclectic program in the image of the festival: open, joyful and deeply human.

Encounters, workshops, screenings? all summer long, experience photography with Festival Photo Martagny artists!

German :

Das Festival Photo Martagny ist ein unumgängliches kulturelles Ereignis für zeitgenössische Fotografie, das auf nationaler Ebene für die Qualität seines Programms und seine territoriale Verankerung anerkannt ist. Jeden Sommer bringt es aufstrebende und etablierte Künstler zusammen und zieht ein begeistertes Publikum aus ganz Frankreich an.

In diesem Jahr nimmt Sie das Festival mit auf eine Reise durch neun Ausstellungen:

– « D’une épreuve à l’autre » (Von einer Prüfung zur nächsten) Laura PRIOLET,

– « SOS Aquarius » Edouard ELIAS,

– » A Blue Odyssey » Jono ALLEN,

– « Die Zone » Adrien MICHEL,

– « De Noir et d’Or » Adrien MICHEL,

– « Vélolavie » Xavier LAMBOURS,

– « Errance » Melusine FARILLE,

– « Ressentir, c’est exister » (Fühlen ist Existieren) DAME Hovia Étrépagny,

– « Chasseurs d’Images » Gruppenausstellung.

Vom Sport bis zum Exil, vom Traum bis zur Realität, zwischen Humor, Emotion und Kontemplation? eine reiche Auswahl, die für alle zugänglich ist, ob groß oder klein.

Ein eklektisches Programm, das dem Image des Festivals entspricht: offen, fröhlich und zutiefst menschlich.

Begegnungen, Workshops, Filmvorführungen… den ganzen Sommer lang können Sie mit den Künstlern des Festival Photo Martagny fotografieren!

Italiano :

Il Martagny Photo Festival è un evento culturale chiave per la fotografia contemporanea, riconosciuto a livello nazionale per la qualità del suo programma e il suo radicamento locale. Ogni estate riunisce artisti emergenti e affermati, attirando un pubblico entusiasta da tutta la Francia.

Quest’anno il festival vi accompagna in un viaggio attraverso 9 mostre:

– « D’une épreuve à l’autre » Laura PRIOLET,

– « SOS Aquarius » Edouard ELIAS,

– « Un’odissea blu » Jono ALLEN,

– « La zona » Adrien MICHEL,

– « De Noir et d’Or » Adrien MICHEL,

– « Vélolavie » Xavier LAMBOURS,

– « Errance » Mélusine FARILLE,

– « Ressentir, c’est exister » DAME Hovia Étrépagny,

– « Chasseurs d’Images » mostra collettiva.

Dallo sport all’esilio, dal sogno alla realtà, tra umorismo, emozione e contemplazione: una ricca selezione accessibile a tutti, giovani e meno giovani.

Il programma eclettico riflette l’immagine del festival: aperta, gioiosa e profondamente umana.

Incontri, workshop, proiezioni: per tutta l’estate, venite a vivere la fotografia con gli artisti del Martagny Photo Festival!

Espanol :

El Festival de Fotografía de Martagny es un acontecimiento cultural clave para la fotografía contemporánea, reconocido a escala nacional por la calidad de su programa y su arraigo local. Cada verano reúne a artistas emergentes y consagrados y atrae a un público entusiasta de toda Francia.

Este año, el festival propone un viaje a través de 9 exposiciones:

– « D’une épreuve à l’autre » Laura PRIOLET,

– « SOS Aquarius » Edouard ELIAS,

– « A Blue Odyssey » Jono ALLEN,

– « The Zone » Adrien MICHEL,

– « De Noir et d’Or » Adrien MICHEL,

– « Vélolavie » Xavier LAMBOURS,

– « Errance » Mélusine FARILLE,

– « Ressentir, c’est exister » DAME Hovia Étrépagny,

– « Chasseurs d’Images » exposición colectiva.

Del deporte al exilio, del sueño a la realidad, entre el humor, la emoción y la contemplación… una rica selección accesible a todos, jóvenes y mayores.

El ecléctico programa refleja la imagen del festival: abierto, alegre y profundamente humano.

Encuentros, talleres, proyecciones… durante todo el verano, ¡venga a vivir la fotografía con los artistas del Festival Martagny Photo!

