Festival Photo Martagny Pique-nique, concert, animations et feu d’artifice Martagny

1 Le Bourg Martagny Eure

Début : 2025-07-13 12:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez avec votre pique-nique et votre bonne humeur fêter ensemble la fête nationale.

12h pique-nique au milieu des photos (barbecues à disposition sur place)

17h concert de rock avec le groupe Spread It

Nuit tombée feu d’artifice et musique

1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 relations@festivalphotomartagny.fr

English : Festival Photo Martagny Pique-nique, concert, animations et feu d’artifice

Come along with your picnic and your good mood to celebrate the national holiday.

12pm: picnic among the photos (barbecues available on site)

5pm: rock concert with the band Spread It

Nightfall: fireworks and music

German :

Bringen Sie Ihr Picknick und Ihre gute Laune mit und feiern Sie gemeinsam den Nationalfeiertag.

12 Uhr: Picknick inmitten der Fotos (Grills stehen vor Ort zur Verfügung)

17 Uhr: Rockkonzert mit der Band Spread It

Nachts: Feuerwerk und Musik

Italiano :

Venite con il vostro picnic e il vostro buon umore per festeggiare insieme il periodo festivo.

ore 12.00: picnic tra le foto (barbecue disponibili sul posto)

ore 17.00: concerto rock con il gruppo Spread It

Al calar del sole: fuochi d’artificio e musica

Espanol :

Venga con su picnic y su buen humor para celebrar juntos las vacaciones bancarias.

12h: picnic entre las fotos (barbacoas disponibles in situ)

17.00 h: concierto de rock con el grupo Spread It

Al anochecer: fuegos artificiales y música

