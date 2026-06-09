Festival Photo Martagny Pique-nique géant Martagny
Festival Photo Martagny Pique-nique géant Martagny lundi 13 juillet 2026.
Martagny
Festival Photo Martagny Pique-nique géant
1 Le Bourg Martagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 12:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Une journée pour être ensemble avec au programme
– À 12h pique-nique géant au milieu des expositions (barbecues à disposition),
– À 16h concert de rock avec le groupe Creedence Seventie’s Recall,
– À partir de 18h DJ-set, restauration et boissons sur place,
– À 23h feu d’artifice. .
1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 contact@festivalphotomartagny.fr
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English : Festival Photo Martagny Pique-nique géant
L’événement Festival Photo Martagny Pique-nique géant Martagny a été mis à jour le 2026-06-09 par Vexin Normand Tourisme