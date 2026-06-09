Martagny

Festival Photo Martagny Pique-nique géant

1 Le Bourg Martagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 12:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Une journée pour être ensemble avec au programme

– À 12h pique-nique géant au milieu des expositions (barbecues à disposition),

– À 16h concert de rock avec le groupe Creedence Seventie’s Recall,

– À partir de 18h DJ-set, restauration et boissons sur place,

– À 23h feu d’artifice. .

1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 contact@festivalphotomartagny.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Photo Martagny Pique-nique géant

L’événement Festival Photo Martagny Pique-nique géant Martagny a été mis à jour le 2026-06-09 par Vexin Normand Tourisme