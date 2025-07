Festival Photo Martagny Rencontre avec Lara Priolet Martagny

Festival Photo Martagny Rencontre avec Lara Priolet Martagny samedi 26 juillet 2025.

Festival Photo Martagny Rencontre avec Lara Priolet

1 Le Bourg Martagny Eure

Début : 2025-07-26 17:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Pendant les Jeux paralympiques de Paris 2024, Lara Priolet, photographe à l’ECPAD, a suivi les para-athlètes français sur tous les sites olympiques d’Île-de-France. Seule photographe accréditée du ministère des Armées, elle a capturé plus de 1000 images en dix jours des instants forts de concentration, d’effort, de joie ou de déception, au cœur de la performance. Elle racontera cette immersion unique dans les coulisses du sport de haut niveau les défis logistiques, la force et la vulnérabilité des corps, le rôle de la photographie dans la transmission de ces émotions. Un témoignage rare sur les Jeux, vu de l’intérieur.

Rendez-vous au Moulin

Rendez-vous au Moulin .

1 Le Bourg Martagny 27150 Eure Normandie +33 6 13 21 04 17 relations@festivalphotomartagny.fr

English : Festival Photo Martagny Rencontre avec Lara Priolet

During the Paris 2024 Paralympic Games, ECPAD photographer Lara Priolet followed the French para-athletes to all the Olympic venues in the Île-de-France region. The only photographer accredited by the French Ministry of the Armed Forces, she captured over 1,000 images in ten days: powerful moments of concentration, effort, joy or disappointment, at the heart of performance. She will recount this unique immersion behind the scenes of top-level sport: the logistical challenges, the strength and vulnerability of bodies, the role of photography in transmitting these emotions. A rare insider?s view of the Games.

See you at Le Moulin

German :

Während der Paralympischen Spiele in Paris 2024 begleitete die ECPAD-Fotografin Lara Priolet die französischen Para-Athleten zu allen olympischen Sportstätten in der Region Île-de-France. Als einzige vom französischen Militärministerium akkreditierte Fotografin hat sie in zehn Tagen mehr als 1000 Bilder eingefangen: starke Momente der Konzentration, der Anstrengung, der Freude oder der Enttäuschung, im Herzen der Leistung. Sie wird über diesen einzigartigen Blick hinter die Kulissen des Hochleistungssports berichten: die logistischen Herausforderungen, die Stärke und Verletzlichkeit der Körper und die Rolle der Fotografie bei der Übertragung dieser Emotionen. Ein seltenes Zeugnis über die Spiele aus der Sicht eines Insiders.

Treffpunkt Mühle

Italiano :

Durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, la fotografa ECPAD Lara Priolet ha seguito i para-atleti francesi in tutte le sedi olimpiche della regione parigina. Unica fotografa accreditata dal Ministero delle Forze Armate francese, ha catturato oltre 1.000 immagini in dieci giorni: momenti forti di concentrazione, sforzo, gioia e delusione, proprio nel cuore della performance. Racconterà questa immersione unica dietro le quinte dello sport di alto livello: le sfide logistiche, la forza e la vulnerabilità dei corpi e il ruolo della fotografia nel trasmettere queste emozioni. Una rara visione dei Giochi dall’interno.

Ci vediamo al Moulin

Espanol :

Durante los Juegos Paralímpicos de París 2024, la fotógrafa de ECPAD Lara Priolet siguió a los para-atletas franceses a todas las sedes olímpicas de la región parisina. Única fotógrafa acreditada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés, capturó más de 1.000 imágenes en diez días: momentos impactantes de concentración, esfuerzo, alegría y decepción, justo en el corazón del espectáculo. Nos relatará esta inmersión única entre los bastidores del deporte de alto nivel: los desafíos logísticos, la fuerza y la vulnerabilidad de los cuerpos, y el papel de la fotografía en la transmisión de estas emociones. Una rara visión de los Juegos desde dentro.

Nos vemos en el Moulin

L’événement Festival Photo Martagny Rencontre avec Lara Priolet Martagny a été mis à jour le 2025-07-01 par Vexin Normand Tourisme