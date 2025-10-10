FESTIVAL PHOTO REG’ART Gruissan

FESTIVAL PHOTO REG’ART Gruissan vendredi 10 octobre 2025.

FESTIVAL PHOTO REG’ART

Avenue de la Douane Gruissan Aude

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-10

FESTIVAL PHOTO REG’ART

Palais des Congrès, du vendredi 10/10 au dimanche 12/10

Prenez la pose le temps d’un week-end autour de la photo à Gruissan. Au palais des Congrès, photographes amateurs et professionnels se rencontrent et rencontrent leur public. Des ateliers permettent aux petits et aux grands de s’initier et des sorties photos vous donnent l’occasion de connaître les secrets pour faire de vos clichés des œuvres d’art…

Vendredi 10/10:

18h conférence du parrain Pascal LAPLASSOTTE qui évoquera ses voyages dans la blancheur des paysages de l’Arctique et de l’Antarctique.

Samedi 11/10, 10h>18h / Dimanche 12/10, 10h>17h

23 photographes amateurs et professionnels présenteront leurs œuvres. Plusieurs animations et stands promettent des instants de partage.

· Le musée atelier de la photographie du grand Sud-Ouest. Une exposition dédiée à 30 grands noms de la photographie.

· Jeu de piste photographique en famille.

· Ligue de Protection des Oiseaux un stand ludique où petits et grands pourront parfaire leur connaissance ou découvrir la faune de notre littoral.

· Exposition photo du concours Objectif Jeunes de la MJC

Samedi 11/10

Rdv au Palais des Congrès, 9h

BALADE ORNITHOLOGIQUE AVEC LA LPO Intelligence des Oiseaux

Une sortie à l’occasion du festival photo Reg’art et de la Fête de la Science qui pour cette édition 2025 explore le(s) Intelligence(s). Ne sous-estimons pas celle(s) des oiseaux qui peuplent nos contrées.

> Réservation 06 62 77 17 97 aude@lpo.fr

Avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87

English :

REG’ART PHOTO FESTIVAL

Palais des Congrès, Friday 10/10 to Sunday 12/10

Strike a pose for a weekend of photography in Gruissan. At the Palais des Congrès, amateur and professional photographers come together to meet their public. Workshops for young and old alike, and photo outings to discover the secrets of turning your shots into works of art?

Friday 10/10:

6pm: lecture by patron Pascal LAPLASSOTTE on his travels through the white landscapes of the Arctic and Antarctic.

Saturday 11/10, 10am>6pm / Sunday 12/10, 10am>5pm

23 amateur and professional photographers present their work. A number of events and booths promise to provide an opportunity for sharing.

– Le musée atelier de la photographie du grand Sud-Ouest. An exhibition dedicated to 30 great names in photography.

– Family photographic treasure hunt.

– Ligue de Protection des Oiseaux (League for the Protection of Birds): a fun stand where young and old alike can learn more about or discover the fauna of our coastline.

– Photo exhibition of the MJC « Objectif Jeunes » competition

Saturday 11/10

Meet at the Palais des Congrès, 9am

ORNITHOLOGICAL WALK WITH THE LPO ? Bird intelligence

An outing on the occasion of the Reg?art photo festival and the Fête de la Science, which for this 2025 edition explores Intelligence(es). Let’s not underestimate the intelligence of the birds that inhabit our lands.

> Reservation 06 62 77 17 97 ? aude@lpo.fr

German :

FOTOFESTIVAL REG’ART

Palais des Congrès, Freitag, 10.10. bis Sonntag, 12.10

Setzen Sie sich ein Wochenende lang rund um die Fotografie in Gruissan in Pose. Im Palais des Congrès treffen Amateur- und Profifotografen aufeinander und auf ihr Publikum. In Workshops können sich Groß und Klein mit der Fotografie vertraut machen, und bei Fototouren können Sie die Geheimnisse kennenlernen, wie Sie aus Ihren Bildern Kunstwerke machen können

Freitag, 10.10:

18 Uhr: Vortrag des Schirmherrn Pascal LAPLASSOTTE, der von seinen Reisen in die weißen Landschaften der Arktis und Antarktis berichtet.

Samstag, 11.10., 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr / Sonntag, 12.10

23 Amateur- und Berufsfotografen werden ihre Werke präsentieren. Mehrere Animationen und Stände versprechen Momente des Austauschs.

– Die Museumswerkstatt der Fotografie des großen Südwestens. Eine Ausstellung, die 30 großen Namen der Fotografie gewidmet ist.

– Fotografische Schnitzeljagd für die ganze Familie.

– Vogelschutzliga: Ein spielerischer Stand, an dem Groß und Klein ihre Kenntnisse erweitern oder die Fauna unserer Küste entdecken können.

– Fotoausstellung des Wettbewerbs « Objectif Jeunes » der MJC

Samstag, 11.10

Treffpunkt: Palais des Congrès, 9 Uhr

ORNITHOLOGISCHER SPAZIERGANG MIT DER LPO ? Intelligenz der Vögel

Ein Ausflug anlässlich des Fotofestivals Reg?art und der Fête de la Science, die in dieser Ausgabe 2025 die Intelligenz(en) erforscht. Unterschätzen wir nicht die Intelligenz der Vögel, die unsere Landschaften bevölkern.

> Reservierung 06 62 77 17 97 ? aude@lpo.fr

Italiano :

REG’ART PHOTO FESTIVAL

Palazzo dei Congressi, da venerdì 10/10 a domenica 12/10

Fotografate per un fine settimana a Gruissan. Al Palais des Congrès, fotografi amatoriali e professionisti si riuniscono per incontrare il loro pubblico. Ci saranno workshop per grandi e piccini e uscite fotografiche per scoprire i segreti per trasformare i propri scatti in opere d’arte?

Venerdì 10/10:

ore 18.00: intervento del mecenate Pascal LAPLASSOTTE, che racconterà i suoi viaggi attraverso i paesaggi bianchi dell’Artico e dell’Antartico.

Sabato 11/10, ore 10.00-18.00 / Domenica 12/10, ore 10.00-17.00

23 fotografi dilettanti e professionisti esporranno le loro opere. Ci saranno anche una serie di eventi e bancarelle per aiutarvi a trarre il massimo dalla vostra visita.

– Il Musée Atelier de la Photographie du Grand Sud-Ouest. Una mostra dedicata a 30 grandi nomi della fotografia.

– Una caccia al tesoro fotografica per tutta la famiglia.

– Ligue de Protection des Oiseaux (Lega per la protezione degli uccelli): uno stand divertente dove grandi e piccini possono conoscere o scoprire la fauna del nostro litorale.

– Mostra fotografica del concorso « Objectif Jeunes » del MJC

Sabato 11/10

Punto d’incontro al Palazzo dei Congressi, ore 9.00

PASSEGGIATA ORNITOLOGICA CON L’LPO ? L’intelligenza degli uccelli

Un’uscita in concomitanza con il festival fotografico Reg?art e la Fête de la Science, che per questa edizione 2025 esplora le Intelligenze. Non sottovalutiamo l’intelligenza degli uccelli che abitano le nostre terre.

> Prenotazione 06 62 77 17 97 ? aude@lpo.fr

Espanol :

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA REG’ART

Palacio de Congresos, del viernes 10/10 al domingo 12/10

Fotografíe durante un fin de semana en Gruissan. En el Palacio de Congresos, fotógrafos aficionados y profesionales se reúnen al encuentro de su público. Habrá talleres para jóvenes y mayores, y salidas fotográficas para descubrir los secretos de convertir sus instantáneas en obras de arte..

Viernes 10/10:

18.00 h: conferencia del mecenas Pascal LAPLASSOTTE, que hablará de sus viajes por los paisajes blancos del Ártico y el Antártico.

Sábado 11/10, de 10.00 a 18.00 h / Domingo 12/10, de 10.00 a 17.00 h

23 fotógrafos aficionados y profesionales expondrán sus obras. Además, se organizará una serie de eventos y puestos de venta que le ayudarán a sacar el máximo partido a su visita.

– El museo Atelier de la Photographie du Grand Sud-Ouest. Una exposición dedicada a 30 grandes nombres de la fotografía.

– Una búsqueda del tesoro fotográfico para toda la familia.

– Ligue de Protection des Oiseaux (Liga de Protección de las Aves): un stand lúdico donde grandes y pequeños podrán aprender o descubrir la fauna de nuestro litoral.

– Exposición fotográfica del concurso « Objectif Jeunes » del MJC

Sábado 11/10

Punto de encuentro en el Palacio de Congresos, 9 h

PASEO ORNITOLÓGICO CON EL LPO ? Inteligencia ornitológica

Una salida coincidiendo con el festival de fotografía Reg?art y la Fiesta de la Ciencia, que para esta edición 2025 explora la(s) Inteligencia(s). No subestimemos la inteligencia de las aves que habitan nuestras tierras.

> Reservas 06 62 77 17 97 ? aude@lpo.fr

