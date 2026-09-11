Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Festival photo SPK Métamorphose soirée spéciale

Maison Charlotenia Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le festival photo SPK revient pour sa troisième édition à Saint-Jean-Pied-de-Port !

Soirée spéciale à Charlotenia, en collaboration avec UPPB avec plusieurs animations, un concert, un apéro-archéo.

Expositions, rencontres, projections, ateliers. Programme complet et inscriptions sur le QR code sur l’affiche. Expositions photos dans les magasins, restaurants, médiathèque, hall de la mairie, prison dite des Evêques. Totems au jardin public, la citadelle, le pont romain et au skatepark. .

Maison Charlotenia Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spkelkartea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival photo SPK Métamorphose soirée spéciale

L’événement Festival photo SPK Métamorphose soirée spéciale Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque