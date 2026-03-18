Festival Photographique de la Fédération Photographique de France Troyes

Festival Photographique de la Fédération Photographique de France

Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Un événement culturel d’envergure nationale se tiendra à Troyes les 5 et 6 juin 2026.



L’Union Photographique Champenoise, en partenariat avec la Fédération Photographique de France et l’Union Régionale Champagne-Ardenne de la Fédération Photographique de France, organise le Festival photographique de la Fédération Photographique de France. L’événement est coorganisé par Troyes La Champagne Expérience et bénéficie du soutien de Crédit Agricole, d’Aube en Champagne Events ainsi que de la Ville de Troyes.



Ce festival mettra à l’honneur la photographie sous toutes ses formes et proposera au grand public comme aux passionnés

– des expositions photographiques de grande qualité,

– des projections et créations audiovisuelles,

– des rencontres et échanges avec des photographes,

– de nombreuses animations autour de l’image.



L’événement mettra particulièrement en valeur les œuvres issues des concours nationaux de la Fédération Photographique de France, tout en proposant des expositions thématiques et des moments d’échanges favorisant la rencontre entre photographes et public. Il contribuera ainsi à la reconnaissance de talents photographiques venus de toute la France et s’inscrira comme un véritable temps fort culturel pour la ville.



Un festival au cœur de Troyes

Durant les deux jours du festival, le lieu principal sera l’Hôtel de Ville de Troyes, qui accueillera

– le village des partenaires,

– un espace restauration,

– plusieurs conférences,

– les cérémonies de remise de prix,

– l’exposition des œuvres issues des compétitions en images projetées et papier (Coupe de France, nationaux collectifs et auteurs).



Afin de proposer une véritable immersion photographique, neuf autres lieux emblématiques du centre-ville de Troyes accueilleront des expositions, créant un itinéraire culturel à ciel ouvert

– Troyes La Champagne Tourisme

– la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière

– l’Hôtel OKKO

– le Marché des Halles

– le Juvenal

– le Jardin du Juvenal des Ursins

– le Cellier Saint-Pierre

– la Cathédrale



Le samedi, la place Alexandre Israël se transformera en un village dédié à la photographie, réunissant artisans, artistes et animations, avec une attention particulière portée à la mode et à la création.



>> L’invité d’honneur du Festival est Franck Desplanques, photographe passionné et auteur de documentaires, rédacteur en chef de Rendez-vous en Terre Inconnue pendant plus de 20 ans.



Franck Desplanques parcourt le monde à la rencontre de communautés rares ayant gardé une forte identité culturelle et une relation étroite avec la nature. Leur liberté, leurs connaissances, leur courage, sont des sources d’inspiration inépuisables pour nous tous.



Par ailleurs, un hommage à Sebastiao Salgado, photographe brésilien reconnu internationalement décédé le 23 mai 2025, sera rendu par Cristianne Rodrigues Commissaire d’ Exposition et assistante du photographe disparu.



Et bien d’autres surprises seront au programme du Festival ! .

Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 60 62 05 65 upctroyes@gmail.com

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English :

L’événement Festival Photographique de la Fédération Photographique de France Troyes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne