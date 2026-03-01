Festival Photogra’Vic VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Festival Photogra’Vic

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

La 5ᵉ édition du festival rassemble photographes amateurs et confirmés, clubs photos, scolaires et grand public autour d’expositions, d’animations et de concours mettant à l’honneur la nature et le regard porté sur le vivant.

Vendredi 27 Mars

16h ouverture de l’exposition au grand public

18h vernissage et remise des prix du concours entre clubs de l’UR09 (Fédération Photographique de France FPF) et autres clubs du département.

Samedi 28 Mars

Accueil du grand public de 9h à 18 h 30

14h Conférence “A la poursuite des trésors de la nuit” par Yannick Legodec

15h10 Conférence “Pyrénées Magazine” Présentation du magazine

16h30 Film “Sur les traces de l’orage” de Maxime Daviron (1h)

19h L’apéro photo chaque photographe exposant choisit l’une de ses plus belles photos pour la présenter au public, partager les secrets de la prise de

vue, l’émotion rattachée à la photo, l’instant décisif capturé…

Dimanche 29 mars

Accueil du grand public de 9h à 17h

10h Conférence sur le papier washi par l’atelier Papetier

14h Film “Le Secret du loup d’Éthiopie” d’Adrien Lesaffre (1 h)

16h Remise des prix du concours des écoles et invitation des EHPAD et quartier senior à venir partager ce moment et découvrir l’exposition.

VIC-EN-BIGORRE Espace Claude Miqueu Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 84

English :

The 5th edition of the festival brings together amateur and established photographers, photo clubs, schoolchildren and the general public, with exhibitions, events and competitions celebrating nature and the way we look at living things.

Friday, March 27

4pm: exhibition opens to the general public

6pm: vernissage and prize-giving ceremony for the competition between UR09 clubs (Fédération Photographique de France ? FPF) and other clubs in the département.

Saturday, March 28

Open to the general public from 9 am to 6:30 pm

2pm: Conference In pursuit of the treasures of the night by Yannick Legodec

3:10pm: Conference ?Pyrénées Magazine? Presentation of the magazine

4:30 pm: Film Sur les traces de l?orage by Maxime Daviron (1h)

7pm: L?apéro photo: each exhibiting photographer chooses one of his or her best photos to present to the public, sharing the secrets of the shoot and the emotion attached to it

the emotion attached to the photo, the decisive moment captured?

Sunday, March 29

Open to the general public from 9 a.m. to 5 p.m

10am: Conference on washi paper by Atelier Papetier

2pm: Film The Secret of the Ethiopian Wolf by Adrien Lesaffre (1 h)

4pm: School competition prize-giving ceremony and invitation to EHPADs and senior citizens? neighborhoods to join in the fun and discover the exhibition.

